Sand Land sin lanseringsdato bekreftet i ny trailer

Under The Game Awards 2022 ble det avslørt at Akira Toriyamas klassiske Sand Land-manga skulle bli et rollespill utviklet av Bandai Namco. Og nå nærmer vi oss utgivelsen av eventyret, noe som bekreftes i en ny trailer.

Videoen viser det svært tørre landet som har gitt mangaen sitt navn, men også andre steder vi får besøke, som er mer frodige og grønne - og selvfølgelig en hel del kjøretøy og action. Den avsluttes med å vise oss lanseringsdatoen, som er 26. april (PC, PlayStation og Xbox), og vi får også en første titt på de tre utgavene vi kan velge mellom.

Sjekk ut videoen nedenfor, og den fullstendige listen over alt som er inkludert i de tre utgavene finner du lenger ned.

Standard (fysisk, digital) - $59.99



Et eksemplar av spillet



Forhåndsbestilt nedlastbart bonusinnhold "Survivalist Camo Pack" - Tilpass kjøretøy med tre spesialfarger. Fargene kan brukes på alle kjøretøy som kan tilpasses. (Tilpasning av kjøretøyfarger blir tilgjengelig etter at du har låst opp Paint Shop i Spino).



Deluxe-utgave (digital) - $69,99.





En kopi av spillet



Forhåndsbestilt nedlastbart bonusinnhold "Survivalist Camo Pack" - Tilpass kjøretøy med tre spesialfarger. Fargene kan brukes på alle kjøretøy som kan tilpasses. (Tilpasning av kjøretøyfarger blir tilgjengelig etter at du har låst opp Paint Shop i Spino).



Nedlastbart innhold



"My Room Furniture Set: Army Base" - (Tilgjengelig etter at du har låst opp Furniture Store i Spino.)



"My Room Furniture Set: Hideout" - (Tilgjengelig etter at du har låst opp Furniture Store i Spino.)



"Speed Demon Pack" - Tankvåpen og seks forbruksvarer.



"Beelzebub Decal Set" - fem stridsvognklistremerker.



Collector's Bundle (fysisk, Bandai Namco Store-eksklusivt) - $129,99.