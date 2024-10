Sandfall Interactive avklarer varigheten av Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Det har vært mange spørsmål på nettet i det siste om hva slags eventyr utvikleren Sandfall Interactive forbereder med Clair Obscur: Expedition 33. Tittelen, som nylig avslørte sin stablet stemmegjeng, har fått mange til å stille spørsmålet om dette er satt til å være mer AAA eller AA i størrelse, og dette er noe som utviklerne har adressert i en uttalelse på X.

Sandfall sier: "Vi er et lite team med en indie-ånd, og vi skaper noe vi tror er virkelig spesielt. Vi er ikke et AAA-studio, dette er vårt første spill, og vi vil at så mange som mulig skal oppdage verdenen vår.

"For å gjøre det klart: Vi har lagt hele vårt hjerte og hele vår sjel i dette spillet. Når du spiller Expedition 33, kan du forvente deg mer enn 30 timer med hovedspill, og like mye sideinnhold for de som fullfører Expedition."

Noen har også lurt på om prislappen på $ 49.99 er nøyaktig med tanke på denne skalaen og kvalitetsnivåene som spillet ser ut til å tilby, og Sandfall bemerker også at dette er sant og nøyaktig.

"Prisene du ser fra dine lokale forhandlere er nøyaktige, og vi gleder oss til du får hendene på spillet."

Det ser selvsagt ut til at vi har en skikkelig godbit i vente når Clair Obscur: Expedition 33 lanseres neste år.