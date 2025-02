HQ

Med den siste tidens anklager mot forfatteren Neil Gaiman, som tilsynelatende har blitt verre etter hvert som månedene har gått, er det ikke akkurat overraskende at Forskjellige selskaper og partnere ønsker å distansere seg fra forfatteren av Good Omens, The Sandman, American Gods, og diverse andre skjønnlitterære verk.

Vi har sett Amazon Prime Video gjøre det samme ved å endre planen for Good Omens' tredje og siste sesong, som nå egentlig ikke blir en sesong i det hele tatt, og i stedet bare blir en enkelt lang episode som vi fortsatt ikke vet når den vil debutere. Nå ser det ut til at Netflix også følger etter.

Det er nemlig bekreftet at live-action-filmatiseringen av The Sandman avsluttes med sin andre sesong. Dette har blitt bekreftet av showrunner Allan Heinberg i en uttalelse, hvor han skriver følgende :

"The Sandman-serien har alltid vært fokusert utelukkende på Dreams historie, og da vi i 2022 så på det gjenværende Dream-materialet fra tegneseriene, visste vi at vi bare hadde nok historie til én sesong til. Vi er svært takknemlige overfor Netflix for at de har samlet teamet igjen og gitt oss tid og ressurser til å lage en trofast adaptasjon på en måte som vi håper vil overraske og glede både tegneseriens lojale lesere og fansen av serien vår."

Selv om Heinberg får det til å virke som om dette alltid har vært planen, er det verdt å merke seg at den grafiske romanserien spenner over rundt 11 bind, og at den første sesongen i utgangspunktet bare dekket historien fra de to første av disse bindene. Selv om det finnes en håndfull bind og deler i hver bok som følger andre karakterer enn Dream, er det fortsatt mye ekstra historie å pakke ut, noe som får oss til å lure på om det ligger mer bak dette valget enn uttalelsen antyder...

Netflix bekrefter at den andre sesongen av The Sandman kommer i år, men nøyaktig når er fortsatt uklart.