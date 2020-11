Sånn flytter du dine Cyberpunk 2077-lagringsfiler over til neste generasjon

Du ser på Annonser

Om du kjøper Cyberpunk 2077 til PlayStation 4 eller Xbox One og senere investerer i PlayStation 5 eller Xbox Series S/X, kommer du til å kunne fortsette ditt eventyr ved å flytte over lagringsfilene. På spillets offisielle Twitter-konto forklart hvordan dette fungerer:

PlayStation 4 til PlayStation 5 (3 muligheter)

1. Logg inn med din PlayStation Plus-konto og last opp filene dine til skyen eller,

2. Før over lagringsfilene via LAN-kabel eller trådløs kobling (WiFi) eller,

3. Bruk en kompatibel lagringsenhet for å kopiere og flytte filene over til samme PSN-konto på PlayStation 5

Xbox One til Xbox Series

Sørg for at du er koblet til internet så filene lastes over til skyen eller koble både din Xbox One og Xbox Series-konsoll til samme nettverk og bruk System Network Transfer-funksjonen.

Cyberpunk 2077 slippes 10. desember til PC, PlayStation 4, Stadia og Xbox One.