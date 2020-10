Sånn fungerer Minecraft-karakterene i Super Smash Bros. Ultimate

Du ser på Annonser

I løpet av helgen bød Super Smash Bros. Ultimate-produsenten Masahiro Sakurai på en mer gjennomgående presentasjon av hvordan spillets neste karakter fungerer, som er Minecraft-Steve/Alex om du ikke har fått det med deg. Han gikk gjennom dette i en 40 minutter lang video som forklarer at Steve og Alex begge har tre skins hver og kan også spilles som Zombie og Enderman.

Minecraft-karakterene skiller seg fra andre figurer ved at utstyret deres blir slitt over tid, og du må selv lage nye. Ulike våpen har forskjellige egenskaper, så et gullsverd er for eksempel raskere enn ett av jern, men gir mindre skade. Steve og Alex slippes 14. oktober og virker å være mer komplekse enn vi først hadde trodd. Sjekk ut Sakurais presentasjon nedenfor.