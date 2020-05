Sånn ser hjemmet ditt ut i Assassin's Creed Valhalla

I Assassin's Creed Valhalla reiser du fra hjemmet ditt i Norge hele veien til England for å røve og plyndre - men på litt sikt får du også bosette deg der. En viktig funksjon er derfor å ha et hjem, eller kanskje snarere en gård, som du kan oppgradere og bo på.

Nå har produsenten Ashraf Ismail gitt oss en første kikk på hjemmet via Twitter hvor han skriver:

"Spend a lazy Sunday fishing at the docks, consult with your war chief, or check on your people. Home is where the heart is."

Under kan du se bildet, og det går altså an å bygge ut og oppgradere. Gleder du deg til dette?