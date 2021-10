Sånn ser The Witcher 3: Wild Hunt ut på Steam Deck

HQ

Nå er det ikke så altfor lenge til de første Steam Deck-konsollene sendes ut til spente forbrukere, og da får vi endelig se hva maskinen kan prestere. Allerede nå har vi dog små indikasjoner fra diverse utviklere, som er i gang med å optimalisere deres spill til maskinen.

Et eksempel på det er CD Projekt Red, som nylig har utgitt to korte klipp av The Witcher 3: Wild Hunt på maskinen via Twitter.

De sier at det er en "current-gen version", som trolig betyr at denne versjonen ikke er basert på den kommende PS5- og Xbox Series-versjonen av spillet, men heller den opprinnelige versjonen. Men dette er bare spekulasjoner.

Gleder du deg til Steam Deck?