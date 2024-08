Saudi-støttede Team Falcons vinner verdensmesterskapet i e-sport som arrangeres i Saudi-Arabia

HQ

Mens det arrangeres rundt 20 turneringer på Esports World Cup, er den største begivenheten uten tvil Club Championship, som ser de forskjellige og respektive organisasjonene konkurrere mot hverandre for å samle poeng basert på hvor godt de forskjellige lagene deres presterer i hver turnering. Til tross for at den siste uken først begynner i morgen, ble vinneren av denne store turneringen faktisk bekreftet i løpet av helgen.

Det saudiarabisk-støttede Team Falcons ble kåret til årets vinner av Club Championship etter en svært dominerende opptreden, der de allerede hadde rundt 2000 poengs forsprang til Team Liquid med 4435 poeng.

Dette resultatet betyr at Team Falcons er på vei (eller rettere sagt blir) hjemme med ytterligere 7 millioner dollar i lommene, på toppen av millionene laget vant på de forskjellige turneringene og arrangementene også.

Resten av Club Championship -stillingen vil bli bekreftet innen utgangen av denne uken.