Scalpers har kastet seg over God of War: Ragnaröks samlerutgave

Ganske nylig ble den lekre samlerutgaven av God of War: Ragnarök vist frem, som inneholder en modell av Tors hammer. Men dessverre virker det som at denne utgaven allerede etter kort tid ble utsolgt mange steder, delvis takket være såkalte scalpere.

VGC rapporterer at det både i Australia og Storbritannia er nesten umulig å få tak i samlerutgaven til vanlig pris, og at man i stedet må ty til auksjossider der den ligger ute for omtrent tre ganger så mye. Scalpere har vært et stort problem de siste årene og har blant annet gjort det både dyrere og vanskeligere å kjøpe en av de nyeste konsollene.