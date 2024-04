Scarlett Johansson og Channing Tatum spiller hovedrollene i den Apple- og Sony-produserte Fly Me to the Moon

Filmen Fly Me to the Moon har hatt litt av et mareritt når det gjelder tilblivelsen. Marvel Opprinnelig var det ventet at Chris Evans og Scarlett Johansson skulle spille sammen med Jason Bateman som regissør, men så trakk Bateman seg på grunn av kreative uenigheter, og da prosessen med å finne en ny regissør tok lengre tid enn forventet, måtte Evans også trekke seg. Dette betydde til slutt at Channing Tatum fikk overta Evans' rolle, mens Greg Berlanti fikk sette seg i regissørstolen i stedet for Bateman.

Men uansett, med alt dette i bakhodet klarte Fly Me to the Moon å bli laget, og den gjør seg nå klar til å debutere. Filmen følger en markedsføringssjef (Johansson) og en oppskytningsdirektør (Tatum) som er ansatt av NASA for å lage en falsk månelanding under romkappløpet i tilfelle det virkelige oppdraget mislykkes. Filmen ble en gang kalt Project Artemis, men har nå avslørt sin egentlige tittel med tanke på premieren i juli.

Filmen Fly Me to the Moon kommer ut 12. juli (og etter hvert på Apple TV+, sannsynligvis fordi Apple produserer den sammen med Sony Pictures), og du kan se traileren for filmen nedenfor, sammen med et sammendrag.

Synopsis: "Scarlett Johansson og Channing Tatum spiller hovedrollene som en reklamehaj fra 1960-tallet og en oppskytningsdirektør på et oppdrag med NASAs historiske månelanding som bakteppe."