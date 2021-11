Scorn bekrefter utsettelse til 2022 på spesiell måte

HQ

Etter flere år med stillhet fikk plutselig Ebb Software sitt Scorn langt mer oppmerksomhet igjen da det plutselig dukket opp på Microsoft sin første Xbox Series X-sending sommeren 2020, men vi har sannelig ikke hørt mye om spillet siden gameplayvideo for tretten måneder siden. Derfor er det ikke rart at de fleste av dro ganske åpenbare slutninger da de serbiske utviklerne ga oss klare indikasjoner på en utsettelse i september. Disse har nå blitt bekreftet.

Ebb Software skriver på spillets Kickstarterside at Scorn offisielt har blitt utsatt til 2022, og jeg vil si at den omfattende beskjeden ikke har en like hyggelig tone som mange andre lignende annonseringer. For jeg vil si at måten de forklarer "hypesyklusen" på og grunnen til den lange tiden med stillhet nærmest er krass, så det virker som om utviklerne har gått litt lei av bedrevitere og spekulasjoner. Uansett er det i alle fall greit å få utsettelsen svart på hvitt samtidig som vi får vite at nærmere informasjon om lanseringsplanene offentliggjøres den 10. desember om alt går som planlagt.