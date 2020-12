Du ser på Annonser

Da Ubisoft bekreftet at Scott Pilgrim vs. The World-spillet ville komme tilbake etter å ha blitt fjernet fra butikkene for seks år siden sa de at planen var å gjøre dette i løpet av høsten. Dette blir dessverre ikke tilfellet.

Den gode nyheten er at vi ikke trenger å vente så veldig mye lengre, for det viser seg at Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition vil lanseres den 14. januar.