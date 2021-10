Scream og Donnie Dark inntar Call of Duty: Warzone og Black Ops Cold War

HQ

Vi nærmer oss altså Halloween, noe en rekke spill i kjent stil markerer med spesielle moduser, skins og hva det måtte være. Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Warzone er selvsagt blant disse i år.

The Haunting er nemlig tilbake i dag, og som vanlig betyr dette at noen kjenninger fra filmverden blir med på krigen. Denne gangen er det altså Ghostface fra Scream og Frank the Rabbit fra Donnie Darko som skal skremme livskiten av spillere verden over. Førstnevnte kan du kjøpe allerede i dag, mens vår kjære kanin blir ikke tilgjengelig før den 24. oktober.

Den tidsbegrensede modusen i Call of Duty: Warzone heter The Ghosts of Verdansk, og gjør noen kule endringer. I stedet for å fraktes til Gulagen når du dør blir du et spøkelse som kan jakte ned andre spillere. Selv om man ikke har våpen i denne formen blir det ikke lett for de gjenlevende siden spøkelser kan hoppe veldig langt, teleportere over korte avstander og skape en eksplosjon som paralyserer alle spillere og kjøretøy i området. Om du klarer å drepe tre spillere og samle sjelene deres kan du komme tilbake som en vanlig operatør. En annen mulighet er å drepe en fiende med en spesiell Finishing Move. Da er det enda godt at det finnes noen områder spøkelser ikke kan gå inn i kalt Sacred Ground. Bare vær obs på at disse kan ødelegges om spøkelsene skader dem nok.

Det spesielle med modusen stopper ikke der heller, for det introduseres også en frykt-måler som fylles opp om du tar skade, camper, ser lik eller spøkelser og når partnere drepes. Om måleren går opp til 50 vil du begynne å hallusinere, mens hva som skjer når man kommer til maksnivået på 100 skal vi visst få lov til å oppleve selv.

Når det gjelder Call of Duty: Black Ops Cold War vil Nuketown få en skikkelig skummel overhaling, samtidig som at det venter tre spesielle moduser:

Infected: Ni spillere er operatører mens ni andre er zombier. Sistnevnte skal forsøke å drepe og smitte operatørene. Operatørene vinner om de klarer å overleve ut tiden, og denne gangen vil operatørene bli raskere ved å drepe udøde.

Prop Hunt Halloween: Vanlig Prop Hunt bare at vi kan være hodeskaller, gresskar, svarte katter, flaggermus, skjeletter og lignende.

Scream Deathmatch: To spillere blir Ghostface og skal drepe de andre som ikke har våpen. Alle andre må altså forsøke å gjemme seg, men siden fryktskrik vil begynne å avsløre hvor de er utover i kampen bør man ikke akkurat slå leir et sted.

I tillegg til dette venter det også særegne ting i zombies, en drøss med ting man kan kjøpe og litt mer du kan lese mer detaljert om her.