Scream VI-trailer begynner å stikke og skjære i New York

Teaseren vi fikk i forrige måned avslørte at noen av Screams overlevende har forlatt Woodsboro for å søke sikkerhet i New York. Det er dog ett problem: Ghostface vet ogsåhvordan man reiser og bruker en t-bane. Det fikk de av oss som glemmer å slå av hjernen når vi ser slike filmer til å spørre hvordan denne typen ekstravagante mord kan skje på et så stort sted. Det viser seg at svaret er: de bare kan.

Paramount har gitt oss den første virkelige traileren for Scream VI, og den viser at Ghostface ikke bryr seg om hvor offentlige deres opptredener er. Også, hvem trenger en kniv når du har en hagle?