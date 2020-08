Se 15 minutter av Control sin AWE-utvidelse

Du ser på Annonser

Mange fryktet nok at vi måtte vente lenger enn planlagt på den spennende Alan Wake-utvidelsen AWE til Control, men forrige fredag annonserte Remedy at den vil lanseres 27. august. Samtidig sa de at vi ville få en skikkelig gameplaygjennomgang denne uken, noe vi nå har fått.

Den omtrent femten minutter lange sekvensen du kan se her) avslører blant annet at Alan Wake ikke bare vil være noen du møter på i Control sin AWE-utvidelse, men at til og med gameplayet vil ta mye inspirasjon fra den elskede serien ved å blant annet bruke en mekanikk som fokuserer på lys. På toppen av det hele får vi vite at utvidelsen vil vare i fire eller fem timer, så det blir gledelig nok en del å kose seg med.