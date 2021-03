Du ser på Annonser

Aliens: Fireteam fikk en ny annonsering tidligere denne uken etter flere års stillhet, og vi kunne her om dagen by på masser av informasjon om hva som kommer i denne co-op-shooteren. Nå har også hele 25 minutters gameplay blitt lagt ut på YouTube via IGN, og det kan du sjekke ut her.

Ser ganske solid ut, eller hva? Aliens: Fireteam slippes til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series til sommeren.