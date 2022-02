Se 8 minutter med gameplay fra Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

HQ

Akkurat nå retter PlayStation rampelyset mot noen meget spennende indie-spill som skal komme til konsollene fremover, og en av de første er Tribute Games og Dotemu sitt etterlengtede Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

De sparer sannelig ikke på kruttet heller, for i tillegg til å bekrefte at Splinter selvsagt blir spillbar i Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge har vi også fått nesten hele 9 minutter med rent gameplay som får det til å se stadig bedre ut. Derfor er det litt kjedelig at de fortsatt ikke ønsker å si noe mer spesifikt enn at spillet skal komme en gang senere i år, men ta tiden dere trenger for å gjøre dette så bra som mulig.

