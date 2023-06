Se Adam Sandler som Kratos i God of War

Over ni måneder har gått siden Deadline hevdet at Amazon var i forhandlinger med The Expanse-skaperne Mark Fergus og Hawk Ostby om å lage God of War-serien PlayStation...

God of War knuser rekorder for PlayStation på PC

den 16 januar 2022 klokken 19:41 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Både Horizon: Zero Dawn og Days Gone har solgt ganske bra på PC til tross for at førstnevnte hadde en litt trøblete start, men PlayStation kan trygt si at alle gode ting...