Se Call of Duty: Modern Warfare II i aksjon som del av en rykende fersk gameplay-demonstrasjon

I forrige uke kunngjorde Infinity Ward at Call of Duty: Modern Warfare II vil lanseres den 28. oktober, så det kom ikke som et sjokk at de lovet oss mer informasjon i...

Activision og Infinity Ward har vært relativt hemmelighetsfulle om Call of Duty: Modern Warfare II etter at spillet ble offisielt annonsert i februar, men nå starter...

Call of Duty: Modern Warfare II skal vises frem snart

den 29 april 2022 klokken 00:21 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Godt over to måneder har gått siden Inifnity Ward bekreftet at årets Call of Duty blir en oppfølger til Call of Duty: Modern Warfare, så dagens lille godbit bør ikke...