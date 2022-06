Call of Duty: Modern Warfare II kopierer andre i stedet for å prøve noe nytt

HQ

Undertegnede har blitt kjent for å være en av de mest positive anmelderne av Call of Duty: Black Ops Cold War og Call of Duty: Vanguard, noe som gjør meg både nysgjerrig og redd for Call of Duty: Modern Warfare II etter å ha sett en nesten 90 minutter lang presentasjon av Infinity Ward sitt etterlengtede storspill.

Grunnen til dette er at jeg fikk noen skikkelige Call of Duty: Ghosts-vibber. Hvorfor? Vel, jeg er en raring som digger å lære mer om hvordan disse talentfulle folkene lager gode spill, men selv jeg måtte klø meg i hodet da en av de første forbedringene som ble nevnt var Call of Duty: Modern Warfare II sin vann-teknologi. Jo da, å ha nydelig vann har vært en enkel måte å imponere spillere på siden tidenes morgen, så å toppe det med realistisk fysikk og andre små detaljer høres jo fantastisk ut...frem til du husker at dette er et Call of Duty-spill. At kuler gjør mindre skade og visuelle endringer under vann minner meg om Call of Duty: Ghosts' fokus på hunden Riley, oppdrag i verdensrommet og smarte fisker siden disse tingene høres mest ut som endringer vi i hovedsak bare merker eller er kulest i et oppdrag eller to. Sammenligningene med Ghosts og andre spill stopper ikke der heller.

For en annen ting som ble fremhevet i presentasjonen var variasjonen i oppdrag. Dette ble vist med et tilsynelatende snikefokusert oppdrag i en havn hvor svømming og dykking ble vist frem, et annet oppdrag hvor spilleren rappelerte ned utsiden av en kontorbygning, et som enkelt sagt er en evolusjon av et annet ikonisk oppdrag fra serien (du får se dette selv i Summer Game Fest-sendingen i morgen) og et fjerde hvor man må kjempe seg gjennom en karavane av biler ved å hoppe fra kjøretøy til kjøretøy eller utnytte de langt flere mulighetene man har som sjåfør denne gangen. Hver av dem virker jo fascinerende, men høres ikke disse veldig kjente ut? I snikeoppdraget ble spilleren oppdaget flere ganger, noe som førte til klassiske skuddvekslinger uten at dette fikk målet i en båt like ved til å reagere eller flykte. Å rette rampelyset mot et rappelleringsoppdrag som ligner noe voldsomt på Ghosts' Federation Day er også rart, så å ha en slags videreutvikling av et klassisk oppdrag og en karavane-sekvens som skryter av noe Uncharted 3: Drake's Deception og Uncharted 4: A Thief's End gjorde for 6+ år siden blir bare den resirkulerte kremen på kaka.

Dette er en annonse:

Ikke misforstå. Call of Duty: Modern Warfare II ser nydelig ut, og at andre soldater oppfører og beveger seg mer realistisk i større og mer detaljerte omgivelser vil sammen med det som høres ut som en spennende historie få meg til å spille det med en gang den 28. oktober., Hovedproblemet mitt er at dette virker som gjenbruk av ting vi allerede har sett blitt gjort i mange andre spill og i hovedsak bare er ment for å markedsføre endringer i Call of Duty: Warzone II. Å kunne kaste seg langflat over gjenstander, sikte mens man klatrer, se alt reagere realistisk i vann (inkludert kjøretøy som synker og blir der), spilling i enorme områder fylt med hundrevis av karakterer, introduksjonen av nye multiplayer-moduser som simpelt sagt bare er litt justerte blandinger av gamle, samt de tradisjonelle lovnadene om enda større tilpasningsmuligheter i Gunsmith er alle endringer og funksjoner vi enten har forventet eller sett i mange andre spill for flere år siden. Dermed føles det som om Call of Duty har blitt en følger i stedet for lederen franchisen en gang var når det kommer til nye utgivelser.

De nevneverdige nyvinningene og forbedringene nevnt og vist i presentasjonen er åpenbart mest ment for Warzone II, så kanskje har tiden kommet for å gjøre multiplayer og Warzone free-to-play og heller lage nye, billigere enspillerfokuserte spill? Forhåpentligvis er jeg bare lei av å høre de samme lovnadene hvert år eller har fått feil inntrykk av denne tidlige utgaven, men jeg ville ikke gått inn med forhåpninger om at Call of Duty: Modern Warfare II gjør noe som helst banebrytende nytt i oktober om jeg var deg. Dette selv om jeg fortsatt liker å tro spillet har en sjanse til å kunne få meg til å ta en 180-grader når jeg får spille det i løpet av sommeren. Samtidig tror jeg de av dere som lengter etter et større, bedre og gratis Warzone II bør glede dere til disse nye funksjonene og forbedringene...Det er da i alle fall noe.