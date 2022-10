Se Catalyst på Apex Legends' nye Broken Moon-kart

HQ

Selv om Respawn ikke sa det rett ut forsto de som følger Apex Legends tett hva spillets femtende sesong vil by på da vi fikk kortfilmen Last Hope, men nå er det tid for en skikkelig titt på de største nyvninningene.

Som lovet har vi jo fått en gameplay trailer for Apex Legends: Eclipse, og hovedfokuset her er det nye Broken Moon-kartet med sitt "zip rail"-system og ferdighetene til Catalyst som tilsynelatende vil kunne skape hodebry for andre spillere. På toppen av dette får vi også se noen av de kule skinsene som venter i sesongens Battle Pass.