Se Crunchyroll gratis med Xbox Game Pass Ultimate

Forrige desember kunngjorde Sony at de hadde kjøpt anime-streamingtjenesten Crunchyroll, noe som gjør dagens Microsoft-annonsering ekstra interessant.

For selv om mange trodde at det amerikanske selskapet hintet til The Orange Box da Xbox Game Pass-twitteren skrev at uken ville bli veldig oransj er det altså at Xbox Game Pass Ultimate-medlemmer skal få nyte Crunchyroll Premium: Mega Fan gratis i 75 dager som er faktum. Dette betyr at du kan få se noen fantastiske animeserier uten reklame og bare en time etter at de sendes i Japan uten å betale en eneste ekstra krone. Perk-et må aktiveres før den 8. februar, så ingen grunn til å frykte om du ikke ser denne gladnyheten med en gang.