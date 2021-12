HQ

Forrige gang vi hørte noe nevneverdig om Cuphead sin store The Delicious Last Course var da den ble utsatt til 2021 i fjor, så ventetiden har vært lang. I natt fikk vi en slags kompensasjon.

Studio MDHR har ikke bare gitt oss en trailer som viser frem en rekke av de nye bossene som venter på den nye øyen som selvsagt heter D.L.C Isle og hvilke nye våpen vi kan bruke mot dem, men avslører også at Cuphead: The Delicious Last Course slippes den 30. juni.