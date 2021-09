Se Cyberpunk 2077 i 4K via et RTX 3090 og med 50 mods installert

HQ

CD Projekt Red er fortsatt i full sving med å forsøke å fikse Cyberpunk 2077, som ble lansert i desember med et hav av tekniske feil og mangler.

Siden da har ikke bare studioets ansatte, men også ivrige amatører jobbet hardt for å gjøre spillet mer visuelt overdådig. Det kulminerer i Digital Dreams' seneste video, hvor de viser frem spillet i 4K via et RTX 3090 med DLS 2.2 aktivert, og med innstillingene på "Extreme".

Dessuten er det installert over 50 forskjellige mods, som forbedrer alt fra væreffekter til detaljer på diverse fotgjengere. Naturligvis kan ikke disse modsene gjøre noe med at fotgjengerne for eksempel kun vandrer opp og ned den samme gaten uten mål og mening, men penere er det i hvert fall.

Du kan se videoen via linken over.