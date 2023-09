Se dagens damekamp mellom Sverige og Spania gjenskapt i EA Sports FC 24

HQ

Hvis du er interessert i det vakre spillet, selv om det bare er litt, vet du kanskje at det er mange grunner til at vår aller første kamp med EA Sports FC 24 på PS5 var dedikert til det spanske kvinnelandslaget, og disse grunnene går dessverre utover det faktum at de ble verdensmestere for en måned siden.

Her kan du se den i sin helhet i en gjenskaping av kampen som spilles senere i dag mot Sverige i virkeligheten:

EA Sports FC 24: Sverige vs Spania Kvinne på PS5

HQ

På søndag er det dessuten et annet verdenskjent oppgjør med spansk preg, nemlig det alltid spennende "derbi madrileño" der Atlético møter Real på Metropolitano. Vi har også gjenskapt den kampen på Professional AI-vanskelighetsgraden, og Carlo Ancelotti ser ikke særlig fornøyd ut med utfallet...

EA Sports FC 24: Atlético vs Real Madrid på PS5

HQ

Hvordan synes du etterfølgeren til FIFA ser ut på PlayStation 5? Hva synes du om spillingen så langt?