Se de første klippene fra The Witcher: Blood Origin

Godt over et år har gått siden Netflix kunngjorde at The Witcher: Blood Origin-serien var på vei, men etter en rekke skuespiller-utskiftninger fryktet nok flere at det ville ta lang tid før vi fikk se noe av den. Det ble ikke tilfellet.

For de av oss som har sett siste episode av The Witcher sin andre sesong fikk servert en kort teasertrailer til The Witcher: Blood Origin. Nå har den blitt offentliggjort for alle andre også, så her får du noen glimt av hva Sophia Brown, Michelle Yeoh, Jacob Collins-Levy og kompani sitt eventyr vil bli når serien kommer til Netflix en gang neste år.