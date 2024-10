Se den offisielle Wuchang: Fallen Feathers traileren

HQ

Det er ikke akkurat mangelvare på sjeler, men siden Black Myth: Wukong har det vært en forkjærlighet for mørk kinesisk mytologi, og nå har Wuchang: Fallen Feathers besvart disse bønnene, skal vi tro den nylig utgitte, offisielle traileren fra Xbox Partner Preview.

Actionrollespillet følger den kvinnelige piraten Wuchang under Ming-dynastiet, der demoner og ondskap lurer rundt hvert hjørne i landet Shu. Det actionfylte eventyret er planlagt utgitt neste år for PC, PS5 og Xbox Series S/X neste år, men det er verdt å nevne at spillet vil være tilgjengelig for Game Pass ved utgivelsen.

Hva synes du om traileren?