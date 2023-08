Se Destiny 2 Showcase med Eirik i dagens GR Live

HQ

I dag er en veldig stor dag for Bungie og Destiny 2-fans, for i kveld er årets store Destiny 2 Showcase. Denne presentasjonen vil gi fansen det første innblikket i både den neste sesongen som kommer til Destiny 2: Lightfall og et solid innblikk i The Final Shape -utvidelsen.

Denne utvidelsen, som sies å være den siste delen av Light and Darkness Saga, som har strukket seg over det siste tiåret, blir den første virkelig store konklusjonen i Destiny -serien. Selv om vi forventer at dette vil fortelle oss mer om The Witness og The Traveler, har Bungie holdt informasjonen om utvidelsen tett til brystet, noe som betyr at vi bare må vente og se hva den vil by på.

Siden Ben er i Tyskland for å dekke Gamescom er det altså undertegnede som skal lede dere gjennom kveldens Destiny 2 Showcase. Jeg kommer til å starte et lite pre-show klokken 1745 før hovedshowet starter klokken 18. Deretter blir det en oppsummering etter alle avsløringene, og du må gjerne stikke innom for å dele dine tanker, for det har dessverre ikke blitt noe særlig Destiny 2-spilling på meg den siste tiden. Som vanlig kan du følge alt dette på GR Lives hjemmeside.

Hva håper du å se på Destiny 2 Showcase?