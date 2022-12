Se en scene bli skapt i God of War: Ragnarök den 6 desember 2022 klokken 19:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Her er det greit å advare om spoilere med en eneste gang siden videoen nederst både viser starten og litt fra andre halvdel av spillet, så har du ikke kommet såpass langt...

God of War: Ragnarök setter salgsrekorder for PlayStation den 23 november 2022 klokken 17:11 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu Som en følge av suksessen til God of War og hva utviklerne har sagt og vist av oppfølgeren er det ikke rart forventningene til God of War: Ragnarök var enorme før...