Se et nytt, kort spillklipp fra Indiana Jones and the Great Circle

Selv om vi fikk se både en trailer og ni skjermbilder fra det kommende Indiana Jones and the Great Circle i forrige uke, overrasket Bethesda oss likevel med et X-innlegg i løpet av helgen, som inneholdt litt gameplay som vi ikke hadde sett før.

Dette inkluderer Indiana Jones som tilsynelatende henger fra taket i pisken sin mens en vakt går forbi under ham, i et stealth-trekk som ville gjort Splinter Cell-hovedpersonen Sam Fisher stolt. Hvis du vil se hvordan dette ser ut, kan du sjekke ut den korte videoen i Bethesdas X-post nedenfor.

Indiana Jones and the Great Circle har fortsatt ingen fast lanseringsdato, eller for den saks skyld et lanseringsvindu, men ifølge Bethesda og Microsoft skal det ha premiere senere i år til PC og Xbox Series S/X (og det er også inkludert i Game Pass).