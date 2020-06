Se hele den store Outriders-sendingen med masser av gameplay her

Nylig sparket People Can Fly i gang den første av en rekke sendinger dedikert til å vise fram gameplay fra det kommende Outriders.

Hele sendingen kan du nå finne nedenfor, og under denne finner du også gameplay vi personlig har tatt opp av Pyromancer-klassen, og et intervju med designerne Bartosz Kmita og Piotr Nowakowski.

Vi vil også oppfordre deg til å lese vår seneste preview.

