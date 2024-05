Se House of the Dragons første trailer for sesong 2

HQ

For to måneder siden ga HBO oss to trailere og en premieredato for den andre sesongen av House of the Dragon, men vi vet alle at gigantselskaper liker å glemme fortiden og forskjellen mellom teasere og trailere. Her er et nytt eksempel på det.

HBO har nå delt det de liker å kalle den første offisielle traileren for House of the Dragon sesong 2, og den to og et halvt minutt lange traileren gir oss en forsmak på de dragene, blodige kampene, den skitne politikken og alt annet som venter når sesong 2 starter på Max den 16. juni.