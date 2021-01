Se hvor pent The Elder Scrolls III: Morrowind kan bli med 300 mods

Vi er mange som venter spent på nyheter om The Elder Scrolls VI, men det er fortsatt også mange som spiller seriens tidligere deler, og da ikke bare Skyrim, men også...

Microsoft har selvsagt ikke tenkt å la det utrolige kjøpet av ZeniMax Media gå forbi i stillhet, så Larry "Major Nelson" Hryb inviterte Xbox-sjefen Phil Spencer og to av...

The Elder Scrolls III: Morrowind er gratis på PC i dag

den 25 mars 2019 klokken 16:27 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

The Elder Scrolls-serien fyller 25 år i dag, og Bethesda har selvsagt tenkt å feire det hele. De har ikke tenkt å starte rolig heller, for nå kan du få PC-utgaven av The...