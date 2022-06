Se kveldens Summer Game Fest her på Gamereactor

HQ

I kveld er det tid for den første store konferansen på årets "ikke-E3", og Geoff Keighley er verten for Summer Game Fest. Selve showet vil vare rundt to timer og inneholder kunngjøringer, nyheter og avsløringer fra totalt 30 forskjellige partnere, som betyr at vi har mye spennende i vente.

Vi sjekker ut Summer Game Fest i dagens GR Live, så det er bare å surfe innom vår GR Live-side klokken 20:00 for å se hele showet live.

