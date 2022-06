Når er 2022s Summer Game Fest- aka E3-sendinger?

HQ

De av dere som følger spillverden relativt tett stusser nok på overskriften siden årets Electronic Entertainment Expo (bedre kjent som E3 2022) ble kansellert, men siden få er like oppdatert som oss synes jeg det er greit å nevne den verdenskjente messen. Særlig siden Summer Game Fest enkelt sagt er en lengre utgave av E3. Summer Game Fest er i all hovedsak bare en fellesbetegnelse for nesten alle streamene PlayStation, Xbox, Nintendo, Ubisoft og mange andre små og store spillskapere skal ha denne sommeren. På en side er det greit å få annonseringene spredd utover flere uker enn et par dager, men samtidig blir det litt vanskeligere å ha styr på når alt er. Derfor tenkte jeg det kunne være greit å ha en liste over alle de nyhetsfylte sendingene som venter de neste to månedene. Denne vil oppdateres med nye eventer så snart de offentliggjøres, så det er bare å følge med. Når det er sagt finner du listen under.

PlayStations State of Play: Startet klokken 23:59 den 2. juni, og hadde annonseringer fra både PlayStation Studios, Capcom, Square Enix, Roll7 og fler. Du kan se en oversikt over høydepunktene her.

Call of Duty: Modern Warfare II: Starter klokken 19 den 8. juni. Forvent den første skikkelige traileren og noen glimt av gameplay fra årets etterlengtede spill.

Summer Game Fest: Starter klokken 20 den 9. juni. Dette blir uten tvil den mest nyhetsfylte sendingen i sommer siden det er her veldig mange ulike utviklere og utgivere skal vise frem spillene sine. Vi vet allerede at både Cuphead: The Delicious Last Course, et oppdrag fra Call of Duty: Modern Warfare II, Gotham Knights, gameplay fra The Callisto Protocol, Nightingale, Warhammer 40,000: Darktide og Fortnite dukker opp, samtidig som at mange håper på nytt fra God of War: Ragnarök, Forza Motorsport, det vi foreløpig kan kalle Assassin's Creed Basim, Hollow Knight: Silksong, The Legend of Zelda-remakene og mer, så det er bare å glede seg. Se bare på alle disse studioene som blir en del av showet.

Devolver Digital Marketing Countdown to Marketing: Starter klokken 23:59 den 9. juni. Denne utgiverne har imponert med både fantastiske spill og hysteriske parodier av andre show de siste årene, så det blir gøy å se hvilke lovende spill de viser oss denne gangen.

Netflix Geeked Week: Starter klokken 19 den 10. juni. Her kan vi ikke bare forvente nytt om streamingselskapets forsterkede fokus på spill, men også filmer og serier basert på spill. Eksempler på sistnevnte blir nok blant annet Sonic Prime, andre sesong av The Cuphead Show og Resident Evil.

Tribeca Games Spotlight: Starter klokken 21 den 10. juni. Med lovnader om nytt fra både A Plague Tale: Requiem, Cuphead: The Delicious Last Course, Oxenfree II: Lost Signals, American Arcadia, As Dusk Falls, Immortality, The Cub, Thirsty Suitors og Venba kan dette bli veldig interessant.

Future Games Show: Starter klokken 21 den 11. juni. Det er vanskelig å si hva gjengen i Gamesradar har klart å skaffe seg til dette showet, men med 40 ulike spill på timeplanen bør det i alle fall være et par for enhver smak.

Xbox + Bethesda Games Showcase: Starter klokken 19 den 12. juni. Som om det ikke var nok at "vanlige Xbox Game Studios" har ess i ermet som Gears of War-remastere, Forza Motorsport, Fable, Avowed, Grounded, The Outer Worlds 2, State of Decay 3, Senua's Saga: Hellblade II, Perfect Dark og en rekke andre mer hemmelige prosjekter er det ekstremt store forventninger til hva Bethesda skal vise. Med både Starfield, Redfall, Wolfenstein-utviklerne sitt Indiana Jones, utvidelser til Fallout 76 og Deathloop til Xbox blir det bare spørsmål om hvor mange millioner spillere Xbox ønsker å glede denne søndagen. Spesielt siden vi kan forvente enda mer snadder til Xbox Game Pass og spennende annonseringer fra partnere som Avalanche Studios, IO Interactive, Ubisoft og fler på toppen av dette.

PC Gaming Show: Starter klokken 21.30 den 12. juni. Akkurat som med Gamesradar sitt tilfelle kan PC Gamer sitt show bli alt mulig rart. Dere som foretrekker PC kan uansett hva se frem til dypdykk og glimt av hva som kommer til master race-maskinene fremover.

Capcom Showcase: Starter klokken 23:59 den 13. juni. Å vise frem både Resident Evil 4 og Street Fighter 6 i State of Play-sendingen var ikke nok, så Capcom lover å vise mer fra spill vi allerede vet om i sin egen 35 minutter lange sending.

Xbox Games Showcase Extended Starter klokken 19 den 14. juni. Lyst på enda mer informasjon om noen av spillene som vises frem i hovedsendingen to dager før, samt en håndfull nye annonseringer? Da bør du få med deg dette showet.

Dette er uansett bare noen av sendingene vi kan glede oss til gjennom sommeren, så du må gjerne si fra i kommentarfeltet om det er noen av de mindre som også frister. I samme slengen håper jeg du deler hva dine forventninger og forhåpninger er.