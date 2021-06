Se masse gameplay fra No More Heroes 3

Nintendo viste ikke No More Heroes 3 på deres E3-presentasjon i år, men umiddelbart etter fikk vi likevel en nærmere kikk på Grasshopper Manufactures kommende actionspill under Nintendo Treehouse Live.

Totalt ble det vist rundt 20 minutter med gameplay, som du kan se nedenfor. Og det beste av alt? Suda51 selv dukket opp ved presentasjonens avslutning og fortalte litt mer om det kommende spillet.

"In the previous installments, you could take on some part-time jobs. This time, we included something similar in the form of volunteer missions. Whether it's Travis mowing the lawn, or picking up trash, there will be various tasks that Travis can do to upkeep his city," forklarte Goichi Suda.

No More Heroes 3 kommer den 27. august eksklusivt til Nintendo Switch.