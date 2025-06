Se mer gameplay fra Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

HQ

Kept you waiting, huh? Helt siden en remake av Metal Gear Solid 3: Snake Eater ble kunngjort, har vi lengtet tilbake til Hideo Kojimas spionverden, og i den nyeste spilltraileren fra State of Play fikk vi ikke bare se Snake takle klassiske MGS-bosser i høy oppløsning; vi fikk også se andre spillmoduser, som Snake vs. Monkey -modus med et Ape Escape -tema og noe som så ut som en slags gjemselmodus som involverer kamuflasje.

Forhåpentligvis får vi vite mer om spillets andre moduser før det slippes 28. august. Likte du det du så?