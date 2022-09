Se Monsterbedriften-gameplay fra Disney Speedstorm

HQ

Det kan selvfølgelig være en tilfeldighet, men innen et år lanserer Disney en utfordrer til Animal Crossing (Disney Dreamlight Valley), en utfordrer til New Super Mario Bros. Wii (Disney Illusion Island) og en Mario Kart-utfordrer (Disney Speedstorm).

Det ser absolutt ut som Disney har bestemt seg for hvor de skal hente inspirasjonen som trengs for å lage store hits for hele familien - nemlig ved å se på hva Nintendo gjør. Under Disney & Marvel Games Showcase fikk vi se nytt Monsterbedriften-gameplay fra det kommende Disney Speedstorm, en free-to-play-tittel for PC og Switch som ble annonsert i februar.

Det har alt du kan forestille deg fra Mario Kart-serien, men med mye mer kosmetiske gjenstander og andre mikrotransaksjoner i spillet. Det er førere fra flere av Disneys mest populære serier å velge mellom, samt karakterer fra Pixar. Sjekk ut Monsterbedriften-gameplayet nedenfor.