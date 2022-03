HQ

Tidligere denne uken delte vi et par gameplayvideoer fra Kirby and the Forgotten Land, som du kan se her.

Nå har vi tatt opp enda mer og kan by på to nye gameplayvideoer der vi spiller mot et par av bossene i det sjarmerende spillet. Den ene prøver vi oss på uten å bruke noen evner. Se begge videoene nedenfor.

