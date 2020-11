I dag begynner den syvende sesongen kalt Horizon i Apex Legends, men denne gangen er det ikke bare en ny legende vi vår, vi får nemlig et helt nytt kart, og det heter...

Akkurat nå er Apex Legends "bare" et Battle Royales-spill, men det er samtidig blant de mest populære av dem på markedet. Derfor ekspanderer EA og Respawn forsiktig med...

Apex Legends viser frem alt nytt i Season 7-trailer

den 28 oktober 2020 klokken 16:59 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

På mandag fikk vi den etterlengtede kortfilmen som bekreftet at Horizon blir den neste figuren i Apex Legends, og i samme slengen fikk vi vite at et nytt kart og kjøretøy...