Se oss spille Serious Sam 4

Serious Sam 4 ble utgitt forrige uke til Stadia og PC og markerer seriens comeback etter nesten et tiår i skyggen. Vi hadde litt blandede følelser rundt spillet (du kan lese vår anmeldelse her), men tross feilene leverer det fortsatt litt tanketom moro. For å feire spillets første uke på markedet har vi tatt opp litt gameplay til dere.

Det første klippet viser vårt favorittnivå i spillet. Sam og vennene hans må finne ly som følge av et vulkanutbrudd i nærheten, som fører til at ild regner fra himmelen.

Det andre klippet viser Rage Serum, et utstyr som gjør at man kan bevege seg raskere og gi mer skade.