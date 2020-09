Serious Sam 4: Planet Badass

Du ser på Annonser

Den eksplosive og overdrevne actionserien Serious Sam er tilbake med et smell etter ni år ute av rampelyset. Serious Sam 4 lover å levere den samme tanketomme moroa som forgjengerne, samtidig som at det har blitt bygget for å utnytte fordelene av nyere maskinvare.

Plottet fungerer som en forhistorie til Serious Sam 3, hvor vi får se Sam og gjengen hans av vandrende militære stereotype dra på en reise gjennom Europa for å finne den hellige gral og beskytte verden fra horder av angripende romvesener. Historien er ren nonsens, og selv rollefigurene bryter stadig vekk den fjerde veggen for å påpeke hvor latterlige ting er. Jeg klager ikke på premisset, men dialogen er dårlig skrevet og fremført på stivt og kunstig vis. Ett eksempel på dette er en sekvens i starten av spillet, hvor rollefigurene holder på i det uendelige for å prøve å levere den beste replikken. Dette drar ut og føles så lite morsomt at det gjør vondt.

Historien snubler kanskje, men heldigvis er actionnivået like vilt og kaotisk som alltid. Våpenmekanikken føles solid, og jeg elsker kreativiteten som stråler av monsterdesignet, selv om flere av dem vender tilbake fra tidligere spill i serien. Blant de nye fiendene falt jeg særlig for vampyrene som flyr mot deg og rister skjermen din, samt de store sleggemonstrene som bare kan skades når du skyter dem i ryggen. Det er ofte mer enn tjue fiender på skjermen samtidig, og ettersom du har begrenset med ammunisjon må du stoppe opp og vurdere hva som er de beste verktøyene for å få jobben unnagjort.

Fiendene utgjør en av de sterkeste sidene ved spillet, men noen ganger kan AI-en vise seg å være stokk dum. I enkelte skuddvekslinger ville ikke fiendene reagere på at jeg skjøt dem så lenge de var fokuserte på en av Sams følgesvenner, noe som sørget for noen svært enkle eliminasjoner. Bossene kjører man lett over, selv om spillet bygger veldig opp til kampene mot dem i forkant med filmsekvenser. I den første bosskampen får du nærmest uendelig med maskinkanonammunisjon, så her kan du fyre vilt løs og knerte bossen uten problemer.

Våpenutvalget er derimot solid, og jeg liker hvordan Serious Sam 4 legger til et evnetre til serien. I evnetreet kan du bruke poeng på nyttige egenskaper som for eksempel lar deg ri på fiender og sanke helse og ammunisjon ved å knerte motstanderne. Du får kun evnepoeng ved å finne spesifikke gjenstander rundt omkring i verden, men denne mekanismen tilfører mer tenking til det som ellers er tanketomme skytesekvenser. I arsenalet ditt finner du også underholdende gjenstander, som et bokstavelig svart hull du kan bruke for å suge inn fiendene, en lokkedue som kan lure fiendene bort før den sprenger, og en håndkanon som fyrer løs kanonkuler.

Kampanjen består av 16 baner, og disse følger mer eller mindre den samme strukturen. Du følger lineære veier og kaster deg ut i skuddvekslinger før du med jevne mellomrom står ansikt til ansikt med en boss på slutten. Våpenmekanikken er som jeg har antydet moro, men øyeblikk hvor bølge på bølge med fiender renner ut i det uendelige føles som at de er strukket ut. For å skape litt variasjon har man frivillige sideoppdrag, som byr på ekstra utfordringer og lar spilleren låse opp nyttige oppgraderinger og redskaper. Disse oppdragene er imidlertid aldri særlig spennende og er stort sett begrenset til å samle gjenstander eller sørge for at visse NPC-er holder seg i live.

Ett aspekt som føles arkaisk, er hvordan en gammel lagringsfil blir lastet inn når man dør i stedet for å begynne på nytt med full helse. Ettersom helsen din ikke regenereres og man er avhengig av å plukke opp gjenstander for å få tilbake liv, betyr dette at man noen ganger må gå gjennom krevende områder med bare en brøkdel helse igjen, noe som betyr at det ikke skal mer enn et par kuler til før du blir tvunget til å begynne forfra. Man kan selvfølgelig laste inn en eldre lagringsfil og bare prøve å ikke miste så mye helse, men dette føles som unødvendig tilbakegang som kunne vært kuttet fullstendig ut av spillet.

Selv etter lansering er Serious Sam 4 hjemsøkt av tekniske problemer. Fiender setter seg fast i omgivelsene, dårlige teksturer popper inn og ut av bildet, og lasteskjermene haler ut i det uendelige. Ingenting av dette tvang meg til å restarte spillet, men det var overraskende hvor ofte disse problemene oppsto. Utviklerne har påpekt at feilene vil bli tatt hånd om senere, men selv etter lansering er disse fortsatt til stede, og det til tross for at spillet ble utsatt flere ganger.

Presentasjonen er også blandet drops. Musikken er god med mange energiske rockelåter som gjør deg klar til action, men etter å ha kjempet seg gjennom horder av fiender slutter den bare brått, noe som forårsaker kleine og ukomfortable øyeblikk med stillhet. Jeg opplevde at Romas gater og de grønne, åpne slettene i Frankrike var vakre og detaljerte, men figurmodellene ser ekstremt utdaterte ut, nesten som om de var hentet fra et helt annet spill.

Serious Sam 4: Planet Badass er kanskje det største feiltrinnet serien har tatt per dags dato, og jeg vil kun anbefale dette til de mest hardbarka fans av serien. Dialogen er dårlig skrevet, skuddvekslingene føles som om den er strukket ut til det unødvendige, og det mangler finpoleringen som igjen medfører mange tekniske problemer. Jeg innrømmer at spillet kan by på god og tanketom moro til tider med det gode utvalget av våpen og fiender, men det er ikke verdt å vasse gjennom alle problemene for dette alene.