Se Overwatch 2s første anime-kortfilm

Morsomt gameplay var ikke det eneste som gjorde Overwatch så populært. Millioner av spillere forelsket seg også i universet, noe som er en av grunnene til at Stories from the Outlands-videoene får mye oppmerksomhet. Nå er det på tide å ta historiebyggingen til et nytt nivå.

Blizzard har sluppet den første av tre anime-kortfilmer som forteller historien om hva som førte verden til en slik tilstand at den trengte hjelp fra Overwatch. Denne, kalt Dawn, er presentert som en dokumentar som forteller historien om hvordan Omnica Corporation-forskeren Dr. Mina Liao oppfant robotene som senere skulle gå til krig mot menneskene.