Se Resident Evil Village sin første gameplaydemo

I januar fikk PlayStation 5-eiere mulighet til å prøve en eksklusiv demo som fremhevet atmosfæren og deler av slottet i Resident Evil Village, noe jeg selvsagt bare måtte prøve. Du kan se hvordan det gikk her. På torsdag fikk vi så vite at en ny demo skulle komme i dag. Denne gangen med noe som faktisk vil være i spillet, så selv om jeg ikke liker å prøve demoer tenkte jeg det var greit å gjøre det denne gangen slik at dere som ikke eier en PlayStation 4 eller PlayStation 5 kan få en smakebit på hva som venter. Siden jeg er dårlig å sikte og er altfor glad i å utforske rakk jeg dessverre akkurat ikke å bli helt ferdig med demoen på tretti minutter, men forhåpentligvis er det moro å se på uansett.

Neste søndag skal dere få se hvordan det går når jeg prøver meg i slottet. Samtidig er det greit å minne på at alle får mulighet til å prøve seksti minutter av disse to demoene fra og med den 2. mai.