Med utgivelsen av Sonic X Shadow Generations rett rundt hjørnet mener Sonic Team og Sega at det er på tide at vi får vite hva eventyrets kampanje handler om. For å bøte på det har vi fått en nesten to minutter lang video som ikke bare dekker historien, men som også lar oss ta en titt på gameplayet og Shadow the Hedgehogs unike ferdigheter.

Den 25. oktober slippes spillet til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Og vi kommer selvfølgelig til å anmelde det.