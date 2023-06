Se spilling av Warhammer 40,000: Space Marine II sin co-op

HQ

Saber Interactive ønsker virkelig å ta full nytte av den nye spillmotoren sin som gjør det mulig å ha tusenvis av skapninger på skjermen samtidig, for nå som de sier seg ganske ferdig med World War Z er det Warhammer 40,000: Space Marine II som skal gi oss mulighet til å slakte enorme horder. Derfor er det ikke rart at sistnevnte også implementerer noe annet utviklerne har gjort mange ganger før.

Den nyeste traileren for Warhammer 40,000: Space Marine II avslører at spillet kan spilles sammen med opptil tre andre krigere, og det ser like heftig ut som forventet. Samtidig bemerkes det at spillet lanseres når vi nærmer oss vinteren.