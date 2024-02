Se tabbene og bugs Hogwarts Legacy hadde før lansering

HQ

Forrige november feiret Santa Monica Studios God of War: Ragnarök sin ettårsdag ved å gi oss en såkalt blooper-video som viste noen av de merkelige tingene utviklerne fikk se under utviklingen av spillet. Nå har et annet populært spill gjort det samme.

Avalanche Software har nemlig bestemt seg for å feire at Hogwarts Legacy fyller ett år i morgen ved å gi oss en over 3 minutter lang "blooper reel" med klipp av hvordan spillet så ut og oppførte seg under utviklingen. Det gir et ganske kort inntrykk av hvor vanskelig det er å lage spill, hvor mye absurd de interne testerne ofte får oppleve og hvor heldige vi faktisk er med utgavene vi får.