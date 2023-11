God of War: Ragnarök viser morsomme feil i ny trailer

HQ

Tro det eller ei, men God of War: Ragnarök fyller nøyaktig ett år i dag. Mens de fleste utgivere og utviklere feirer slike anledninger med trailere, salgstall og lignende, har Santa Monica og PlayStation valgt en helt annen tilnærming.

De har nemlig sluppet en ny Midgard Mishaps-video, som viser noen av de morsomme og merkelige feilene utviklerne møtte på under utviklingen av God of War: Ragnarök. Disse problemene endrer definitivt tonen i mange øyeblikk, avslører at karakterene kunne ha vært enda mer hjelpsomme/pratsomme og at disse ekstremt talentfulle utviklerne liker å ha det gøy innimellom.

Nå venter vi bare på å se om Eric Williams, Cory Barlog og kompani offisielt kunngjør den ryktede utvidelsen i kveldens Q&A.