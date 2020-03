Se The Batman sin Batmobile her

Omtrent tre uker har gått siden Matt Reeves, regissøren av The Batman, viste oss de første glimtene av Robert Pattinson i den mørke ridderens drakt, og siden den gang har vi sett noen mer uklare glimt av en motorsykkeljakt og småtteri. I kveld er det tid for å se en annen meget ikoniske sak fra DC sin populære franchise.

Reeves har nemlig offentliggjort de første bildene av hvordan Batmobilen vil se ut i The Batman, og det må være lov å si at også denne har et skikkelig særpreg over seg. Hva synes du?