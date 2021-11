Se The Book of Boba Fett-traileren

HQ

Forrige gang vi hørte noe nevneverdig fra The Mandalorian-spinoffserien The Book of Boba Fett var da Disney annonserte premieredatoen for en måned siden, så nå som vi nærmer oss årsskiftet er det tid for å virkelig bygge forventninger.

Dette har Disney gledelig nok bestemt seg for å gjøre med den første traileren fra The Book of Boba Fett, og det viser seg at det å overta jobben til Jabba the Hutt ikke akkurat er lett når man er en velkjent dusørjeger og leiesoldat.